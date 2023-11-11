السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالرياض حملت رسائل هامة للعالم

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لدعم القضية الفلسطينية، حملت العديد من الرسائل للعالم باستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.
 

txt

الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر

txt

النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس السيسي جاء دقيق وحاسم لدعم القضية الفلسطينية، قائلا: " ندعم الرئيس السيسي في كل كلمة قالها بشأن القضية الفلسطينية".

 

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على ضرورة تبني رؤية الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، مشددا  على ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

 

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمال لقمة القاهرة للسلام حيث كشفت أمام العام طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدموي ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني.

مواد متعلقة

اقتصادية النواب: تخاذل المجتمع الدولي وراء مطالبة وزير إسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية

"اقتصادية النواب": القطاع الخاص أمامه فرصة عظيمة لتطوير منتجاته وتعزيز التنافسية

زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحسم أزمة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية

مدبولي يتابع مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولويات

عربية النواب: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

دفاع النواب: ارتكاب جيش الاحتلال لـ967 مجزرة في فلسطين وصمة عار

"النواب الأمريكي" يقر دعما جديدا لإسرائيل.. ماذا يحدث في الكونجرس ؟
الجريدة الورقية