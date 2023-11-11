النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك

اعتبر الدكتو محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تجاوز حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها وزارة الأوقاف 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في أروع صورها.

ووجه "سليم" في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس/ عبد الفتاح السيسي على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الأولى بالرعاية، مشيدًا بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة في مثل هذه الملفات المهمة.

وأكد الدكتور محمد سليم أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع لــ 150 ألف صك لأول مرة، مشيدًا بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات بصفة عامة وفي المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.

ووجه الدكتور/ محمد سليم تحية اجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعمهم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم، مشيدًا بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديري المديريات والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وأيضًا الأئمة والدعاة والواعظات في دعمهم لهذا المشروع الذي لقي تأييدًا كبيرًا من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية.

كما وجه الدكتور/ محمد سليم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على أسلوبهم الإنساني رفيع المستوى والذي لقي فرحة كبيرة في قلوب الأسر الأولى للرعاية معتبرًا هذا المشروع بمثابة أنموذج في قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء.

وكان الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد قرر صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها ألف صك وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.