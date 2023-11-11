الرئيس الإيراني: أمريكا الشريك الرئيسي في العدوان الإسرائيلي على غزة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية هى الشريك الرئيسي لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، مؤكدًا أنها أفسحت المجال لقوات الاحتلال من أجل القتل والسفك، فضلا عن الدعم العسكري عبر أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أمريكا شجعت الاحتلال على القيام بهذه الأعمال ضد غزة وفلسطين، وأن الكيان الصهيوني يقوم بقتل الشعب الفلسطيني في مخالفة للقواعد الدولية، مؤكدًا أن أمريكا دخلت الحرب لصالح إسرائيل وتوفر له الدعم الشامل في مجلس الأمن ومنع المصادقة على قرار يمنع قتل الشعب الفلسطيني، كما تقوم بتزويدها بالذخائر وتوفر الأموال والوقود وترسل شحنات كبيرة من السلاح يوميا.

وأضاف رئيسي أن هذه الجريمة تعني المشاركة من قبل الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الدور الأمريكي هو الأسوأ والمفاسد كلها تمكن في أمريكا.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: “اليوم هو يوم تاريخي في الدفاع والدعم البطولي لـ المسجد الأقصى والكيان الصهويني هو بمثابة فرعون العصر الذي يقتل ويسفك دماء الأبرياء”، متابعًا: " ما شهدناه في قطاع غزة على مدار الأيام الماضية يجسد البشاعة التاريخية للأخلاق والقانون والإنسانية".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن الكيان الصهويني انتهك القانون الدولي وهجم هجومًا شاملًا على قطاع غزة واستخدم الأسلحة المحظورة دوليًا، لافتًا إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأشار الرئيس الإيراني ، إلى أن اليوم يجب أن يحدد الجميع ماهو الصف الذي سيأخذه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أمرت وهي شريكة إسرائيل في كل هذه الجرائم، معقبًا: "إسرائيل هي الولد الغير شرعي لأمريكا.. أمريكا تفضل هذا الكيان الصهوني على أروح الأبرياء".

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