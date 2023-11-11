برلماني: كلمة الرئيس السيسي صوت الحق والعدل في عالم سقط في امتحان الإنسانية

وصف النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، بأنها صوت الحق والعدل في عالم سقط وهوي في امتحان الإنسانية.

وأضاف عزيز سابق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن موقف مصر ثابت لا يتغير ولايتبدل ولايقبل النقاش برفض تهجير الفلسطينيين، وإيقاف عجلة الحرب، والدخول الفوري للمساعدات، وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته الإنسانية، بدلا من الإزدواجية في المعايير التي يعتمدها في التعاطي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة خروج بيان للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، يوضح للعالم الغافل، أن هناك دماء أطفال تستباح يومياً وعلى الجميع أن يعمل على إيقاف هذا العدوان الغاشم الإنساني.

وثمن سابق المطالب المصرية والتي تمثلت في الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط: وقف كل الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم: واضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته، لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

و ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها «القدس الشرقية».

وكذلك إجراء تحقيق دولي.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.



