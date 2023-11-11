تفاصيل النشاط الروحي بكنيسة مارجرجس الروماني في حلوان

تواصل كنيسة مارجرجس الروماني، التابعة لمطرانية حلوان وتوابعها، الفعاليات الرعوية، من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس غداً الأحد، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يستمر الفعاليات لمدة ساعتين متواصلتين، يتخللهما إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ويستمر على مدار ساعتين متواصلين وينتهى في الثامنة صباحًا.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.