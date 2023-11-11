إبليس الطيب.. أغنية جديدة لداليا مبارك بتوقيع كلازا

كشف الشاعر محمود عادل كلازا للوفد عن تفاصيل تعاونه مع المطربة السعودية داليا مبارك، بأغنية جديد تحمل اسم " إبليس الطيب"، من ألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع زيزو فاروق.

وكان محمود عادل تعاون مع العديد من الفنانيين والنجوم، وحققت أعماله نجاح كبير، وردود فعل إيجابية من الجمهور، ومن هذه الأعمال:

أغنية لما بنتجاهل مع المطربة السورية أصالة نصري..

أغنية لما بنتجاهل، تم طرحها مؤخرًا ضمن ألبوم "لحقت نفسي"، وهي من ألحان كريم نيازي، وتوزيع طارق عبد الجابر، وحصدت الأغنية نجاح كبير ولاقت إعجاب واهتمام الجمهور، حيث وصلت تخطت نسبة مشاهدتها منذ طرحها حتى الآن 5,5 مليون مشاهدة.

بطن الحوت مع وائل الفشني..

"بطن الحوت" هي تعاون كلازا مع الفنان وائل الفشني، وهي مناجاة لرب العزة، من ألحان كريم نيازي، وتوزيع حمادة عصمت.

أغنية سافرت بعيد مع مها فتوني..

تم طرح أغنية سافرت بعيد، أغسطس الماضي، وحققت أيضًا ردود فعل إيجابية من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي من ألحان كريم نيازي، وتوزيع بيدو الأرتيست.

أغنية "تيجي نعمل خير" مع منى عبد الغني..

تم طرح أغنية "تيجي نعمل خير"، على طريقة الفيديو كليب، عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود كلازا، وألحان محمد فهمي عبدالحميد، وتوزيع موسيقي لـ أكرم عادل.

جدير بالذكر أن داليا مبارك هي مطربة سعودية،

بدأت مسيرتها المهنية عام ٢٠١٤ من خلال أغنية “قلبت الطاولة"، التي اشتهرت في الوسط الفني وحققت الكثير من الإعجاب ونالت مشاهدة كبيرة على اليوتيوب، وكانت الأغنية من ألحان فايز السعيد، وتسبب هذا النجاح الكبير في زيادة أعمالها وأغانيها وعدد متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عام ٢٠١٦ قررت التعاقد مع شركة روتانا وبدأت في العمل معهم بعد إنتاجهم لها ألبومها “من الآخر” واشتهر كثيراً بعدها وحقق إيرادات عالية على المستوى الخليجي.

وطرحت داليا الشهر الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عددًا من الأغنيات مثل: "قلبي صادق وهي من كلمات نزار فرانسيس، وألحان مايكل فاضل، وأغنية مذللين الصعايب من كلمات خالد الغامدي، ألحان سلطان خايفة، وتوزيع زيد نديم، وأغنية ما فقدتك وهي من كلمات خالد الغامدي، وألحان سلطان خليفة.