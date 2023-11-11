السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمير قطر: إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 تساءل الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، حول استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وتجاهلها للمجتمع الدولى، قائلًا: إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي؟

وقال أمير قطر، فى كلمته أمام القمة العربية والاسلامية الطارئة بالرياض: نواصل تقديم العون وسرعة الوصول للمحتاجين مع استمرار التعنت الإسرائيلي.
 

 وطالب بفتح المعابر يشكل دائم لإيصال المساعدات من دون عوائق وشروط وتوصيل المساعدات لكافة أنحاء القطاع.
 أكد أمير قطر دعم الجهود الدبلوماسية كافة لحماية المدنيين بما في ذلك جهود إطلاق سراح الرهائن

 وأكد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في غزة. 

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