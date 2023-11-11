أسباب خاصة وراء إنسحاب منتخب إريتريا من تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن انسحاب منتخب إريتريا بشكل رسمي من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والذي يتواجد ضمن المجموعة الخامسة بجوار كل من المغرب، زامبيا، الكونغو،، تنزانيا والنيجر.

بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إنسحاب منتخب إريتريا

وأعلن فيفا في بيان رسمي: "قرر منتخب إريتريا انسحابه من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي".

وأضاف البيان: "بالتالي سيتم إلغاء كل مباريات منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة، وستتنافس المنتخبات الخمس الأخرى على التأهل دون تغيير في جدول مبارياتهم".

وكشف الاتحاد الإريتري لكرة القدم أن أسباب انسحابه من تصفيات كأس العالم يأتي إلى أسباب خاصة.

يُذكر أن منتخب المغرب قد حجز بطاقة تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية بعد توجده بالمركز الأول برصيد 9 نقاط بالمجموعة الحادية عشر في التصفيات.