غداً.. قطع المياه عن عددًا من المناطق بمدينة نجع حمادى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، قطع المياه عن عددًا من الشوارع بداخل مدينة نجع حمادى، وذلك يوم الأحد القادم .

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن شارع التحرير وشارع السوق بمركز نجع حمادي الاحد ١٢/ ١١/ ٢٠٢٣،ابتداءاً من الساعة ٢ ظهراً حتي ٦ مساءاً، وذلك نظراً لأعمال ربط خط شارع مستشفى نجع حمادي الجديد بخط الشبكة القائم.

واهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.