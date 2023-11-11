السيسي: الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والحصار ويعاني ممارسات لا إنسانية (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية ، اليوم السبت، أنه يتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي لا تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وشدد على أنه يجب إجراء تحقيق دولي بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وواصل السيسي إنه يجب وقف ممارسات التهجير القسري للفلسطينيين لأي مكان، لافتا إلى أنه لا يمكن تبرير الحرب بغزة بالدفاع عن النفس.

السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

تأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولي.