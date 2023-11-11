إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمدينة قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، برئاسة هشام محمد رئيس قطاع مصالح أ بتنفيذ إيقاف أعمال أملاك خاصة بناء بدون ترخيص على مساحة ٢٥٠ مترا عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور سابع علوى .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.