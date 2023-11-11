اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع مدرب منتخب إسبانيا السابق

بات المدرب الإسباني جوليان لوبتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، قريباً من تولي القيادة الفنية لاتحاد جدة السعودي، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

حيث أكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، أن فريق الاتحاد السعودي ينهي خطوات حسم ضم جوليان لوبيتيجي لتولى منصب المدير الفني للفريق الأول.

وأضاف جاليتي، أن الاتحاد ولوبيتيجي قد توصلا لاتفاق على الراتب، على أن تتم الصفقة في أقرب وقت.

وأرسلت إدارة النمورعرضين رسميين إلى لوبيتيجي من أجل حسم المفاوضات في أسرع وقت قبل بدأ الاستعدادا لبطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية ومن المقرر أن يفتتح مشواره يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

عرض الاتحاد للتعاقد مع لوبيتيجي

أصبح لوبيتيجي الخاير الاول بالنسبة لإدارة نادي الاتحاد ليتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وجاء العرض المرسل من إدارة أنمار الحائلي للمدرب الإسباني بالتوقيع على عقود لمدة موسم ونصف الموسم.

يشمل عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع المدرب لوبيتيجي بند بأحقية التمديد لمدة موسمين أخرين مع النمور.