ملك الأردن يدعو إلى تحالف سياسي لوقف الحرب على غزة

صرح ملك الأردن "عبدالله الثاني"، بأن غزة تتعرض للقتل والتدمير ويجب أن تتوقف فورًا، وإلا فإن منطقتنا قد تصل لصدام كبير وتُطال نتائجه العالم كله، وذلك خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

وقال ملك الأردن: "إنها العقلية ذاتها التي تدمر غزة"، مُطالبًا بإعلان حل الدولتين لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وذكر العاهل الأردني: أهل غزة يتعرّضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف وإلا وصلت منطقتنا لصِدام كبير يؤثّر على العالم.

وأكد عبدالله الثاني، أن الأردن سيُواصل دعم الفلسطينيين، داعيًا إلى تحالف سياسي لوقف الحرب وعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط.

محمد بن سلمان: "السعودية تُدين وترفض الحرب الشعواء في غزة":

أكد ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، بأن المملكة تُدين وترفض بشكل قاطع الحرب الشعواء في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وشدد محمد بن سلمان، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، اليوم السبت، على أنه يجب فتح الممرات الإنسانية في غزة فورًا.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن.

وطالب بن سلمان بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وبالإفراج عن جميع الرهائن في غزة، مُؤكدًا على أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.