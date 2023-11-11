الرئيس الفلسطيني: سنلاحق مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية

في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت في الرياض، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتعهد بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وقال عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تخطت كل الحدود الحمراء، مؤكداً أن الضفة الغربية والقدس تواجهان أيضاً اعتداءات يومية.

وحمل عباس الولايات المتحدة مسؤولية الفشل في التوصل لحل للقضية الفلسطينية، وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كاملة لوقف الحرب على شعبنا.

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن علم فلسطين سيبقى يوحد شعبنا، وأن الاحتلال مآله الزوال.

وطالب عباس بحل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية بضمانات دولية وجدول قابل للتنفيذ، وطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ونريد حماية دولية لشعبنا.