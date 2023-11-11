تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء مجالس أمناء المدارس

ترأس أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا ، الاجتماع الموسع الذي نظمه توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة بقيادة أحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية، تحت شعار " صوتك أمانة .. إنزل وشارك " بحضور أحمد عباس حفني رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وخالد السيد محمد نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، و نفيسة فتحي عباس أمين سر مجلس الأمناء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وإمام عبد اللاه موجه التربية الاجتماعية، واحمد فرجلله، وأحمد أبو الدهب مسؤولا أمن الإدارة.

استهدف الاجتماع، رؤساء مجالس الأمناء، وأمناء السر، وعضو فعال بالمجلس، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية بمختلف المراحل، وذلك للحث علي المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتشجيع على النزول للمشاركة في العملية الإنتخابية، وظهورها بالمظهر الحضاري المشرف الذي يعكس الصورة الحقيقية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، مشيرًا إلى أنها تعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضاف المدير العام، أن المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة».

موضحًا : أن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة ، وتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل نحو ما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية .

وتحدث الدردير ، عن المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها خلال السنوات الثمانية الماضية، ضاربا المثل بمشروع حياة كريمة والذي جري تنفيذ المرحلة الأولى منه في خمس مراكز بمحافظة قنا غيرت وجه الحياة بالقرية المصرية التي باتت تعاني من التهميش عقودا طويلة، كما تحدث عن أهمية المحاور التي جري الانتهاء منها والعمل بها في مركز قوص " محور الشهيد الرائد باسم فكري" وتطرق بالحديث عن محطة بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان وعن مشروع القطار السريع الذي يقلص و يختصر زمن السفر من الأسكندرية إلي أسوان إلي أربع أو خمس ساعات، مشيرا إلى تعمير الصحراء، وإنشاء المدن الجديدة بعواصم المحافظات المصرية، والاهتمام بمحافظات صعيد مصر وتنميتها.

واختتم مدير عام الإدارة، بحث وتشجيع الحضور علي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة المواطنين إلي ضرورة المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة،مشيرا إلي أن الدولة المصرية تحاك ضدها المؤامرات من كل اتجاه، مشيدا دور الجيش المصري العظيم في حفظ أمن وأمان مصر المستقرة حاليا رغم كل التحديات.