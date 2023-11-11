رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

أعلنت النيابة الإدارية فتح باب التسجيل الإلكتروني، اليوم السبت، للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة 2023.

أوضحت النيابة الإدارية أن التقديم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية يستمر من اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، وينتهي التسجيل الإلكتروني للتعين في وظيفة معاون نيابة إدارية يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

رابط التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية

وأتاحت النيابة الإدارية للمتقدمين إمكانية تسجيل البيانات الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال الرابط الآتي:

https://pro.apsys.app/ عن طريق كتابة البيانات قبل الموعد المحدد لانتهاء التقديم.

كما يتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق وطباعة وثيقة التعارف النهائية 5 نسخ من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة والتوقيع عليهم بخط اليد.

تقدم الملفات والمستندات المطلوبة للراغبين في التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجين الكليات المحددة أعلاه، بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة.

مواعيد سحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

شروط سحب ملف تعيين النيابة الإدارية دفعة 2023

إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ)

إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

لن يُلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

تجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.