الشروط المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية.. يبدأ التسجيل غدًا

وظائف النيابة الإدارية.. يبدأ غدًا السبت التسجيل إلكترونيًا في وظيفة معاون نيابة إدارية وذلك بعدما أعلنت النيابة الإدارية عن أوراق ومسوغات التعيين وكذلك إرشادات الدخول المطلوبة للتعيين.

بدء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني



ويبدأ التسجل لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.



الشروط المطلوبة



ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24 نوفمبر 2023، تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت لياقته الصحية وفقاً لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.



خطوات التسجيل



الدخول على موقع الإلكتروني من خلال الرابط https://www.ap.gov.eg/

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.

إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.

يظهر بعد ذلك رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم.

يتم طباعة شاملة البيانات

يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.

بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.

إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.