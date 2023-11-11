أحمد أبوالغيط: إسرائيل قتلت 11 ألف مدني في غزة منهم 70% أطفالًا ونساءً (فيديو)

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل ليست الأولى ولكننا جميعًا نرغب في أن تكون الأخيرة.

وقال “أبوالغيط”، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم السبت، إن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن يختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني، في غزة، منهم 70% أطفالًا ونساءً من دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف، في حملة تطهير عرقي، "عنف ودم".

وواصل أبو الغيط: "شهر كامل من الحرب والعدوان الغاشم على غزة، والمجلس يفشل تلو الآخر، بإصرار قوة معينة بعدم تقييد يد إسرائيل عن قتل الأطفال والمدنيين، تحت غطاء أنه دفاع عن النفس".

السيسي يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة بالعاصمة السعودية الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

كما تأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية، استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.