الأسبوع المقبل: «التطبيقيين» تعتمد الميزانية وقرارات المجلس الأعلى

أعلنت نقابة التطبيقيين عن دعوة أعضائها لحضور الجمعية العمومية المقامة يوم ١٨ نوفمبر بمقر النقابة العامة بالعباسية وذلك لاعتماد ميزانية العام المالى ٢٠٢٢ وبذلك تكون الجمعية العمومية الثالثة التى تعقدها النقابة هذا العام، حيث عقدت أول جمعية عمومية فى يناير الماضى وأخرى فى أبريل وبذلك تكون نقابة التطبيقيين أول نقابة مهنية تعقد ثلاث جمعيات عمومية فى عام واحد.

وقال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين، إن المجلس الأعلى للتطبيقيين اتخذت عدداً من القرارات الهامة فى الفترة الماضية وبناء عليه قررنا عقد جمعية عمومية لاعتماد تلك القرارات من الأعضاء.

وأوضح نقيب التطبيقيين أن النقابة نجحت فى الفترة السابقة فى تجديد الثقة فى النقباء الفرعيين حيث تم إجراء مناقشات مع وزير الصناعة.

لإجراء انتخابات تجديد نصفى، حيث نصت المادة 27 من قانون التطبيقيين على أن تكون مدة العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كل مستوياتها أربع سنوات، وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة للمرة الأولى، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.