محمد بن سلمان: "السعودية تُدين وترفض الحرب الشعواء في غزة"

أكد ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، بأن المملكة تُدين وترفض بشكل قاطع الحرب الشعواء في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وشدد محمد بن سلمان، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في الرياض، اليوم السبت، على أنه يجب فتح الممرات الإنسانية في غزة فورًا.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن.

وطالب ابن سلمان، بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وبالإفراج عن جميع الرهائن في غزة، مُؤكدًا على أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

أبرز المُشاركين في القمة العربية الإسلامية بالسعودية بشأن غزة:

استضافت "المملكة العربية السعودية"، نهاية هذا الأسبوع قمتين للدول العربية والإسلامية لبحث الصراع الشرس بين فلسطين وإسرائيل، ومن المُقرر أن تُعقد قمة طارئة لقادة دول الجامعة العربية بشأن الحرب في العاصمة السعودية "الرياض"، اليوم السبت.

وفي اليوم التالي سيُجرى عقد قمة "استثنائية" تنظّمها منظمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة ذات غالبية مسلمة ومقرّها في مدينة جدة الساحلية السعودية، وحتى الآن تأكد مشاركة مجموعة من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية في القمتين، فيما قررت دول أخرى إرسال ممثلين عن قادتها.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل، اليوم الجمعة، إلى الرياض للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

كذلك وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة السعودية، مساء أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية.

بدورها قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيتوجه، اليوم السبت، إلى السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.