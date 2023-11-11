وكيل صحة سوهاج يوجه بإضافة 6 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى برديس

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور محمود أبو الخير عضو مجلس النواب والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلى بالمديرية والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر مستشفى برديس التابعة للإدارة الصحية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج .



وتعد هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها وكيل وزارة الصحة منذ توليه العمل على رأس المنظومة الصحية بالمحافظة وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات.





وأشاد وكيل وزارة الصحة ومرافقيه بمستوى الخدمة الطبية بمستشفى برديس المركزي وانتظام سير العمل و التزام الأطقم الطبية حيث تفقد ومرافقيه قسم الإستقبال والأشعة والمعامل وبنك الدم والعمليات وعمليات النسا والعناية والعمليات والتعقيم والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي .

ووجه الدكتور أحمد حسن أبو هاشم بتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي إضافية بعد إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتشغيل لتصبح قوة الوحدة 62 ماكينة وتخدم قرابة 200 مريض وتكون ثاني أكبر وحدة غسيل كلوي بالقطاع الصحي بالمحافظة .





ووجه أيضا وكيل وزارة الصحة بتشغيل جهاز مناظير والإستعانة بأطباء متخصصين من مستشفى سوهاج العام للتشغيل وتدريب أطباء المستشفى للعمل عليه معربا عن شكره لجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى .

كما تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم خلال جولته والوفد المرافق له مستشفى حميات البلينا وكذلك المقر المؤقت لمستشفي جرجا وتفقد بها اقسام الإستقبال والغسيل الكلوي والحضانات والأشعة والمعمل وبنك الدم .





كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأعمال الجارية بمستشفى جرجا الجديدة تحت الإنشاء لمعرفة ما وصلت اليه الأعمال على أرض الواقع ونسب التنفيذ موجهاً بإعداد خطة تشغيل شاملة تضم الأجهزة الطبية والتجهيزات الغير طبية والكوادر البشرية اللازمة للتشغيل فور الإنتهاء من إنشاء واستلام المستشفى .