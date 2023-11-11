اقتصادي: نزول فرق تفتيش للتأكد من الأسعار يسهم في ضبطها

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن نزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة شيء جيد، يسهم في التأكيد على أن المبادرة يتم تنفيذها فعلًا، وفقًا لما تم استهدافه منها على وجه الدقة، مما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة في تقييم السلع الأساسية بأسعار عادلة.

مبادرة خفض السلع:

أضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أهم المبادرات التي تستهدف السيطرة على الأسعار ليست مجرد دعوة، ولكنها بمثابة علاقة تعاقدية بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والمنتجين، حيث استجابت الحكومة لعدد من مطالبتهم بالصورة التي تكمنهم من خفض الأسعار الذي يتم من خلال متاجر وسلاسل معينة.

جهود الحكومة لضبط الأسعار:

أفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأنه كان لابد من التوجيه ومتابعة تنفيذ المبادرة ومتابعة مدى إلتزامها للبيع للجمهور بالأسعار المخفضة، إذ يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومة لضبط الأسعار، وفي إطار أيضًا التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، على حد قوله.

توجيهات رئيس الوزراء:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بضرورة نزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة.