السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اقتصادي: نزول فرق تفتيش للتأكد من الأسعار يسهم في ضبطها

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية

 قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن نزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة شيء جيد، يسهم في التأكيد على أن المبادرة يتم تنفيذها فعلًا، وفقًا لما تم استهدافه منها على وجه الدقة، مما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة في تقييم السلع الأساسية بأسعار عادلة.

txt

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية إلى 38.5 % خلال أكتوبر

txt

محافظ القليوبية يتفقد معارض تخفيض السلع الأساسية فى بنها وشبرا الخيمة

مبادرة خفض السلع: 

 أضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أهم المبادرات التي تستهدف السيطرة على الأسعار ليست مجرد دعوة، ولكنها بمثابة علاقة تعاقدية بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والمنتجين، حيث استجابت الحكومة لعدد من مطالبتهم بالصورة التي تكمنهم من خفض الأسعار الذي يتم من خلال متاجر وسلاسل معينة.

جهود الحكومة لضبط الأسعار: 

 أفاد خبير التشريعات الاقتصادية، بأنه كان لابد من التوجيه ومتابعة تنفيذ المبادرة ومتابعة مدى إلتزامها للبيع للجمهور بالأسعار المخفضة، إذ يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومة لضبط الأسعار، وفي إطار أيضًا التحديات غير المسبوقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، على حد قوله.

توجيهات رئيس الوزراء: 

 وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية لمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بضرورة نزول فرق تفتيش بصورة دورية للتأكد من استمرار البيع بالأسعار المعلنة. 

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض للسلع الغذائية بالفيوم

رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبى لـ"الشبكة الوطنية للطوارئ" بالفيوم

معاون رئيس الوزراء الأسبق: "توجيهات رئاسية بإرسال 50 قافلة مساعدات يوميًّا لقطاع غزة" (شاهد)

"مركز المعلومات" بمجلس الوزراء يُعد كُتيِّبًا للرد على استفسارات المستثمرين

رئيس الوزراء يتابع جهود تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

رئيس الوزراء يتفقّد بعض المدارس لمتابعة الأنشطة التعليمية المختلفة
الجريدة الورقية