إطلاق "منصة التشغيل" لمنظومة شهادات القيد في 7 مكاتب تشغيل بسوهاج

أطلقت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية، "منصة التشغيل" والبدء في استخراج شهادة القيد المميكنة في 7 مكاتب تشغيل بسوهاج، بعد استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي، وفي إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتيسيراً علي المواطنين متلقي الخدمات .

وسوف يتم إطلاق المنصة الأسبوع القادم في 5 مكاتب متبقية، والإنتهاء من تدريب كوادر المنصة الوطنية للتشغيل علي منظومة الربط، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي الملائمة للمنظومة، واستكمال عملية الربط بين الوزارة والمكاتب، تمهيداً لدخول خدمة شهادة القيد علي منظومة "مصر الرقمية"، بالتعاون بين وزارة العمل ووزارة الإتصالات ،





ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أنه جرى البدء في إطلاق منظومة شهادة القيد على منصة التشغيل الوطنية في 7 مكاتب للتشغيل، وهي سوهاج وأخميم وجرجا والمراغة والبلينا وطهطا وطما، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة، حيث تم استخراج شهادات القيد اليوم للمواطنين في هذه المكاتب من خلال منصة التشغيل، وسيتم مواصلة إطلاق المنصة الأسبوع القادم في 5 مكاتب متبقية، وهي المنشأة ودار السلام وساقلتة والكوثر وجهينة.





وأضاف مدير المديرية أنه قام باستخراج شهادة قيد تحت إشرافه لأحد المواطنين، للتأكد من إتمام عملية الربط وسهولة الاجراءات والخطوات اللازمة لاستخراج شهادة القيد، وعدم وجود معوقات سواء في المنظومة أو في البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة القيد، والتي تبدأ بالرقم القومي ثم العنوان والمؤهل والموقف من التجنيد والرقم التأميني والجهة المطلوب لها شهادة القيد وباقي البيانات المطلوبة، مشيرا إلى أن العملية تمت بسهولة ويسر ودون أية معوقات .