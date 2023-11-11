أسعار الأسماك اليوم السبت في الأسواق المحلية.. والبلطي بـ70جنيهًا

أسعار الأسماك.. واصلة أسعار الاسماك البحرية والنيلية خلال تعاملات اليوم السبت بسوق في الأسواق المحلية للمستهلك، استقرارها، وسجل السمك البلطي المزارع نحو 80 جنيها، بينما سجل سمك البلطي البلدي الصغير نحو 70 جنيهًا.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم السبت في الاسواق المحلية

الاسماك

بلطي مزارع 80 جنيها.

بوري 160 جنيهات.

طوبار 120 جنيها.

دنيس 160 جنيها.

قاروص 180 جنيها.

سالمون 420 جنيها.

بربوني 110 جنيهات.

مكرونة سويسي 110 جنيهات.

ماكريل بحري 88 جنيها.

سيلفر 55 جنيها.

سبيط 250 جنيه.

جمبري وسط 300 جنيه.

جمبري كبير 430 جنيها.

جمبري جامبو 450 جنيها.

كاليماري بلدي 270 جنيها.

شعور 35 جنيها.

جمبري صغير 270 جنيها.

كابوريا ذكور 105 جنيهات.

كابوريا نتي 130 جنيها.

بلطي بلدي 80 جنيها.

بلطي صغير 70 جنيها.

كابوريا كبيرة 170 جنيها.