كأس العالم للأندية لليد.. الأهلي يتقدم على الكويت الكويتي في الشوط الاول

انهى فريق كرة اليد رجال بالنادى الأهلي أمام نظيره الكويت الكويتي متقدمًا في الشوط الأول، في المباراة التى تجمع بينهما حاليًا لتحديد المراكز من الخامس الى الثامن ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام بالمملكة العربقية السعودية.

ونجح لاعبو الأهلى في حسم الشوط الاول أمام الكويت الكويتي بنتيجة( 16 ـ 12 )، ضمن منافسات مونديال اليد (سوبر جلوب).

ويخوض الأحمر مواجهة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز أمام الكويت الكويتي، ليلعب على المركزين الخامس والسادس.

وعلى الجانب الأخر، فى حالة تلقي الأهلي الهزيمة فسيخوض مواجهة لتحديد المركزين السابع والثامن بالبطولة.