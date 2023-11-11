الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1732 مريض بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1732 مواطن من أهالي قرية الخلايلة التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر تنفيذاً لمبادرة 100 يوم صحة والتي أطلقها فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، تحت شعار "من اول يوم معاك" وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة – القلب والاوعية الدموية – العظام – الأطفال - النساء والتوليد - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - الرمد - أنف وأذن وحنجرة – المسالك البولية ) بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1732 مريض من أهالي القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، قد تمكنت من ضبط منشآت طبية خاصة بدون ترخيص ومخالفات دوائية وبيئية أثناء حملات بمدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، خلال حملات رقابية مكبرة.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "الزقازيق، وديرب نجم، ومشتول السوق"، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة، من شن ثلاث حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن الزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق، وقد أسفرت جهودهم عن ضبط 2 منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية بها وبمنشآت أخرى.

وجاءت الحملة الأولى والمشكلة بلجنة من إدارة صحة البيئة بالمحافظة، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والسلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية بالشرقية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالشرقية، بالمرور على منشأه طبية غير مرخصة بمدينة الزقازيق، وتم ضبط عدد من الأدوية المهربة والمستوردة بدون فواتير، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، هذا بالإضافة إلى ممارسة تخصصات طبية دون الحصول على مؤهلات علمية معتمدة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالمخالفات برقم 14423 لسنة 2023 جنح ثان الزقازيق وتم تشميع المنشأة بمعرفة اللجنة بناءً على قرار غلق سبق صدوره من إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية.

وتشكلت الحملة الثانية من إدارة العلاج الحر وفرع هيئة الدواء بالشرقية، وقامت بالمرور على عيادة للأمراض النفسية والعصبية بمركز ديرب نجم تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وعليه تم تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة، برقم 20577 لسنة 2023 جنح ديرب نجم.

وضبطت الحملة الثالثة المكونة من مفتشي العلاج الحر مركز علاج طبيعي مرخص بمركز مشتول السوق، به كمية من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتواجدها داخل المنشأة، وكذلك ممارسة مهنة الطب البشري بوجود روشتات بها وصفات علاجية وأنظمة غذائية، وعليه تم تحريز الأدوية والروشتات، وتحرير محضر بالمخالفات برقم 9094لسنه 2023 جنح مشتول السوق.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والتي من شأنها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لجميع مفتشي الحملة بالمديرية والمشاركين بها من مختلف الجهات المختصة، نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون، أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية والسلامة والصحة المهنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئة سلامة الدواء بالشرقية للتفتيش على 10 مستشفيات ومراكز طبية و3 معامل تحاليل بنطاق مدينة الزقازيق، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبى يعمل بدون تراخيص وغلق معمل تحاليل لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية وتحرير خمس محاضر جنح لخمس مستشفيات لوجود مخالفات بها.

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في "وجود أدوية منتهية الصلاحية – وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر –وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها – إدارة مركز طبى لإنقاص الوزن وعلاج الأمراض الجلدية بدون ترخيص – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.