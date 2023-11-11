يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أمام نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، بمنافسات الجولة الـ 13 التىت تجمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا الليلة فى الدوري الإسباني الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بالمسخة الحالية 2023 ـ 2024، برصيد 29 نقطة، فيما يمتلك نظيره فالنسيا 18 نقطة في المركز الثامن بترتيب المسابقة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الجولة الماضية، وفاز فالنسيا على نظيره فريق غرناطة بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.