السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، أمام نظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، بمنافسات الجولة الـ 13 التىت تجمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

txt

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة الحارس كيبا

txt

ريال مدريد يستبعد ضم مبابي

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا  في الدوري الإسباني

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا الليلة فى الدوري الإسباني الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بالمسخة الحالية 2023 ـ 2024، برصيد 29 نقطة، فيما يمتلك نظيره فالنسيا 18 نقطة في المركز الثامن بترتيب المسابقة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو في الجولة الماضية، وفاز فالنسيا على نظيره فريق غرناطة بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الجريدة الورقية