استقرار أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق المصرية.. والبرتقال بـ 12 جنيهًا

واصلت أسعار الفاكهة تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وسجلت أسعار العنب الأحمر نحو 25 جنيها، بينما سجل البلح البرحي نحو 40 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية

الفاكهة

جوافة 13 جنيها.

تفاح أخضر 65 جنيها.

عنب أحمر 25 جنيها.

برتقال 12 جنيها.

كمثرى 35 جنيها.

تفاح مستورد 70 جنيها.

تين برشومي 25 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 15 جنيها.

لمون 12 جنيها.

موز 22 جنيها.

كيوي 50 جنيها.

تفاح أصفر 65 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.

بلح برحي 40 جنيها.

رمان 20 جنيها.