وزير الرياضة: مصر ملتزمة بتنمية الشباب الأفريقي وتأهيلهم لسوق العمل

رحب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بـ برودنس نغوينيا، مديرة مديرية المرأة والنوع الاجتماعي والشباب، مفوضية الاتحاد الأفريقي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي مبادرة المليون لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية

ثم وجه الشكر باسم القيادة السياسية المصرية إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي لمشاركة الحدث على أرض مصر وتقديم الخبرات للشباب.

وأكد وزير الشباب أن أفريقيا التي يتم تنميتها يقودها شعوب البلاد الأفريقية، ويعتمدون على إمكانات المرأة والشباب.

وأشار إلى أن الشباب الإفريقي هم الثروة الحقيقية للقارة، وأن القيادة السياسية المصرية تعمل على تطويرهم للاستفادة منهم لتحسين مستوى الحياة في كافة النواحي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالشباب ويحرص على التعاون مع كافة رؤساء البلدان الأفريقية على دعمهم، والاستماع إليهم عن كثب.

وقال وزير الشباب إن وزارة الشباب والرياضة المصرية تسخر كافة إمكانياتها للارتقاء بالشباب الإفريقي وإتاحة الفرص للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال لفتح أسواق عمل جديدة للشباب في كافة البلدان الأفريقية.

وأعلن عن إطلاق "برنامج 1 Million Next Level" استجابة لمطالب الشباب الأفريقي لإتاحة المزيد من الفرص للشباب في التعليم والمهارات والوظائف وسبل العيش المطلوبة خاصة مع النمو الديمغرافي المتزايد و التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

وأوضح أن النسخة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا باهرًا وصل إلى أكثر من 8.7 مليون شاب أفريقي، وأن الهدف من النسخة الجديدة هو الوصول إلى 300 مليون شاب أفريقي بحلول عام 2030.

وأشار وزير الشباب إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تمتلك العديد من المبادرات والبرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل، مثل "مشواري" و"طور وغير" و"كن رائد أعمال مبدع" و"رواد النيل" و"رواد تحيا مصر" وبرامج التدريب التحويلي والحرفي وغيرها من البرامج.

كما تسعى الوزارة إلى توفير فرص التوظيف بشركات القطاع الخاص من خلال مبادرة "توظيف مصر".

وختم وزير الشباب كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتنمية الشباب الأفريقي وتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع كافة البلدان الأفريقية من خلال مفوضية الاتحاد الأفريقي.