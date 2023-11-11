اتحاد الشباب الأفريقي يؤكد أهمية الاستثمار في الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

قالت برودنس نغوينيا، مديرة ملف المرأة والنوع الاجتماعى والشباب بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن الأول من نوفمبر من كل عام هو يوم الشباب الأفريقي، وهو يوم للاحتفال بإمكانات الشباب ومساهماتهم في التنمية المستدامة للقارة.

وأضافت نغوينيا أن قارة أفريقيا تضم أكثر من 420 مليون شاب، يشكلون 40% من سكانها، مما يجعلها المنطقة الأكثر شبابًا في العالم، وأكدت أن الشباب هو أكبر مورد للقارة، ولكن من المهم الاستثمار فيهم وتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم.

وأشارت نغوينيا إلى أن مبادرة "المليون يطرق الباب" التي أطلقتها المفوضية الأفريقية في عام 2023 تهدف إلى خلق 300 مليون فرصة للشباب في أفريقيا في التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة والصحة بحلول عام 2030.

وفي مصر، أطلقت المفوضية الأفريقية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة "المستوى المليون التالي" بهدف تعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الأفريقية.