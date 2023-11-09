ريال مدريد يستبعد ضم مبابي

كشفت مصادر مطلعة أن نادي ريال مدريد استبعد بشكل نهائي التعاقد مع كيليان مبابي في الفترة الماضية، ولا يخطط لضم النجم الفرنسي حتى لو قرر عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وفي يناير المقبل سيدخل الفترة الحرة التي تمكنه من التعاقد مع أي ناد.

وقالت المصادر: بعد أن كان مبابي الهدف الرئيس لريال مدريد في السنوات الأخيرة، اعتبر النادي أن "مسلسل مبابي" مغلق ولن يلاحقه في السوق المقبلة، بغض النظر عن وضعه التعاقدي.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تمنع وصول مبابي، الأول يتعلق بجدول الرواتب باعتبار أنه لن ينضم إلى ريال مدريد بأقل من 20 مليون يورو سنويا، والتي يجب أن يضاف إليها إذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان مكافأة انتقال عالية جدا للاعب.

وذات الشيء في حالة التجديد، علما أن بيلنجهام الذي يعد النجم الأبرز في الفريق يحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي.

سبب آخر يقف أمام وصول مبابي، كونه سيصل إلى ريال مدريد بعمر 26 عاما تقريبا، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقالات الأخيرة للنادي – بحسب "كادينا سير"، معظم الصفقات الأخيرة أمثال كامافينجا وتشواميني وفينيسيوس ورودريجو إضافة إلى إندريك، وقعوا قبل العشرينات من عمرهم، وهذه هي استراتيجية ريال مدريد للتعاقد مع الشبان.

والسبب الثالث يتمثل في أن أعضاء إدارة ريال مدريد ما زالوا غاضبون من تصرف مبابي بعدما مدد عقده قبل عامين مع باريس سان جيرمان رغم أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد حينها.