رئيس إيران: "نتطلع للتوصل إلى قرار حاسم حول غزة في قمة الرياض"

صرح الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، خلال مُغادرته إلى العاصمة السعودية "الرياض" لحضور القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، بأن "القضية الفلسطينية هي الأهم للعالم الإسلامي، وتحتّم تبنّي قرار حاسم"، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.

وقال الرئيس الإيراني: هذا الاجتماع ينتظره الجميع وخاصة الأمة الإسلامية، ليجتمع قادة الدول الإسلامية لطرح القضية الأهم للعالم الإسلامي والتوصل إلى قرار حاسم يتم تنفيذ بالكامل.

وأضاف: هذا الاجتماع ليس مجرد اجتماع للكلام فقط، بل يجب أن يكون اجتماعا للقيام بخطوات عملية. الأمة الإسلامية تتوقع من مسؤولي الدول الإسلامية التحرك والعمل في هذا الصدد، أي وقف القصف بشكل فوري، وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة المظلوم، ورفع الحصار عنه والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأكد رئيسي أن أواشنطن تعرقل وقف إطلاق النار وأن مصدر كل هذا الفساد هو الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن "فلسفة تشكيل منظمة التعاون الإسلامي هي من أجل قضية فلسطين ويجب متابعة العمل بجدية من قبل قادة الدول".

وأفادت وسائل الإعلام بأن رئيسي توجه صباح اليوم السبت إلى العاصمة السعودية الرياض في أول زيارة له إلى السعودية منذ إعلان التطبيع بين البلدين في مارس الماضي.

وأعلنت السعودية عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" في الرياض اليوم استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

رئيس وزراء لبنان يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل رئيس الوزراء اللبناني، "نجيب ميقاتي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.