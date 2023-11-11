بدء توافد القادة والرؤساء إلى مقر انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة بالسعودية

بدأ قادة ورؤساء الدول العربيه والاسلاميه فى التوافد منذ قليل على مقر انعقاد القمه العربيه والاسلاميه المشتركه الطارئه.

تلحث القمه توحيد الجهود العربيه والاسلاميه من أجل وقف العدوان على غزه وتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال بيان الخارجيه السعوديه ان القمه تأتى استشعار من قادة الدول من أجل توحيد الجهود فى ظل الظروف الحاليه.

ويبحث القاده العرب والمسلمين فى إجتماع القمه الطارئة الذى دعت اليه السعوديه اتخاذ موقف عربى موحد بضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على غزة والعودة إلى المفاوضات وحل الدولتين.

من المنتظر أن يجدد القادة رفضهم القاطع والتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين والتأكيد على بقاء أصحاب القضيه على أرضهم لتفادى حدوث نكبه جديده على غرار نكبة 48.