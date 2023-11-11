رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

كان في استقبال رئيس وزراء ماليزيا، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

وتنطلق اليوم، السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

رئيس وزراء لبنان يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية:

وصل رئيس الوزراء اللبناني، "نجيب ميقاتي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

ملك الأردن يتوجه للسعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية:

غادر العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني"، أرض المملكة، يُرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي تُعقد في العاصمة السعودية "الرياض"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه؛ أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.