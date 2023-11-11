رئيس وزراء لبنان يصل الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل رئيس الوزراء اللبناني، "نجيب ميقاتي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيين.

ملك الأردن يتوجه للسعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

غادر العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني"، أرض المملكة، يُرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد في العاصمة السعودية "الرياض"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه؛ أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبًا للملك، بحضور هيئة الوزارة.