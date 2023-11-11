السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ملك الأردن يتوجه للسعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

عبدالله الثاني
عبدالله الثاني

غادر العاهل الأردني "الملك عبدالله الثاني"، أرض المملكة، يُرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، للمُشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد في العاصمة السعودية "الرياض"، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

ويأتي انعقاد القمة لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه؛ أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

قمة عربية إسلامية طارئة اليوم في السعودية لمُناقشة الأوضاع في غزة

يُشارك قادة الدول العربية والإسلامية في العاصمة السعودية "الرياض"، في قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

واستقبلت "الرياض" حتى مساء أمس الجمعة، الرئيس السوري والرئيس الفلسطيني، وأمير دولة قطر، وولي عهد مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ورئيس جمهورية طاجيكستان.

كما وصل صباح اليوم إلى الرياض رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في حين قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه في وقت لاحق من اليوم إلى هناك، للمشاركة في القمة، كما أعلنت الدائرة الإعلامية لرئاسة العراق توجه الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى السعودية أيضا.

كما سيحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القمة في أول زيارة له إلى السعودية منذ إعلان التطبيع بين البلدين في مارس الماضي.

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