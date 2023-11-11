«جودة الغذاء» بجامعة سوهاج يختتم دورته التدريبية

اختتم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه تحت عنوان "المفاهيم الأساسية في سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة"، والذي استمر لمدة يومين، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل المشاركين للإلمام بمفاهيم جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الممارسات التصنيعية الجيدة طبقاً للمواصفة ISO22000، موضحاً أن التدريب جاء فى اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ الأمثل على موارد البلاد، الى جانب الحد من مخاطر السلامة المهنية لضمان تحقيق أعلى مستوى من مستويات الأمن الغذائي...

وقال الأستاذ الدكتور خالد عبداللطيف نائب رئيس الجامعه أن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً التعريف بأهمية استخدام الأدوات والمعدات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وأهمية التنظيف والتطهير الجيد بصفة مستمرة و النظافة الشخصية للعاملين، إلى جانب التعريف بالمفاهيم الأساسية في مجال سلامة الغذاء، والأنواع المختلفة من مسببات الأمراض التي قد تتواجد في الغذاء الملوث.

وأشارت الدكتورة عبيرة السيد مدير المركز، الى أنه شارك بالبرنامج التدريبي 28 متدرب من الطلاب والخريجين بكليات الطب البيطري، الزراعة، التربية النوعية والعلوم، حيث حاضر بالتدريب الدكتور محمد احمد حسن أستاذ سلامة وتكنولوجيا الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير المعمل المركزي للبحوث بالجامعه والمدرب الدولي المعتمد في هذا المجال، موضحة أن التدريب تطرق إلى العديد من المحاور منها مبادئ سلامة الغذاء وكيفية التعامل معها خلال مراحل دورته، والتي تضمنت سلامة الغذاء حيث تبدأ Food safety start with you، المحترفون يمنعون التلوث Professional prevent contamination ، التخزين بذكاء Store smart، بالإضافة إلى التحكم في الوقت ودرجة الحرارة Tend to time and temperature، الغسيل والشطف والتطهير، إلى جانب الانتباه لعلامات التحذير Watch out for warnings.

من الجدير بالذكر انه في ختام الدورة كرم السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور محمد احمد والمتدربين