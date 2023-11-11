رئيسا إندونيسيا وقرغيزستان يصلان الرياض للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية

وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض"، الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، ورئيس قرغيزستان "صادير جباروف"، للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وكان في استقبالهما في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

وتنطلق اليوم السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني، جراء الغارات المتواصلة والاجتياح البري، إلى جانب ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين واستهداف المنشآت الصحية، والمستشفيات والمباني الأممية التي نزح إليها الفلسطينيون.

الرئيس العراقي يصل السعودية للمُشاركة في القمة العربية الإسلامية:

وصل الرئيس العراقي "الدكتور عبداللطيف جمال رشيد"، إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وسفيرة بغداد لدى الرياض، صفية طالب السهيل، ونائب مدير شرطة المنطقة، اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.