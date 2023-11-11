الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

حج الجمعيات الأهلية 2024.. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2024.

موعد التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024، يبدأ من يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 المقبل، حيث يستمر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

أداء فريضة الحج

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- صورة الرقم القومي.

- 10 صور شخصية حديثة.

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام 30 إبريل 2025.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي، ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

حج الجمعيات الأهلية 2024

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

- لابد أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 كامل الأهلية لأداء مناسك فريضة الحج.

- يجب أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 مصري الجنسية.

- يجب أن لا يقل عمر المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين، لايقل عمره عن 18 عام.

أداء فريضة الحج

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات المتقدمات لحج الجمعيات الأهلية 2024 دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- يسجل المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 في بوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري.

- يتوجب أن تكون بطاقة الرقم القومي المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 سارية، لمدة لا تقل عن 6 شهور من تاريخ التسجيل.

- يتوجب أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2024

- يجب أن يكون المتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024، مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية.

أداء فريضة الحج

- يتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

- يتوجب لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

الفئات التي لن يسمح لها بالتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

1 - مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

2 - مرضى تليف الرئة.

3 - حالات السمنة المفرطة المرضية.

4 - السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

5 - الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

6 - الحالات المتقدمة من ذوي أمراض « القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».