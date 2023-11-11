سقوط امطارعلى هذه المناطق وتحذير عاحل من الأرصاد

تشهد البلاد خلال هذه الفترة استمرار سقوط للامطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وعلى مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية.

استمرار سقوط الامطار

وأضافت الهيئة، أن هناك استمرار لسقوط الامطار على هذه المناطق حتى الخميس المقبل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة

وذكرت، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37