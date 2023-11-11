عاجل
عاجل.. السيسي يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة
السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت بـ ماكينات الـATM

ريال سعودي
ريال سعودي

سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت عبر ماكينات الصرف الآلي، مسجلًا في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزي المصري مسجلًا نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال بداية تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي، وجاء سعره ببعض البنوك المصرية على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء. 

8.25 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الجونة في الدوري الممتاز

الأهلي يستهدف صدارة جدول المسابقة أمام الجونة في الدوري الليلة

وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز أل سعود

اليوم..استكمال مُحاكمة 7 مُتهمين في "خلية إمبابة"
الجريدة الورقية