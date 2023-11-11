سعر الريال السعودي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت بـ ماكينات الـATM

سعر الريال السعودي.. استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت عبر ماكينات الصرف الآلي، مسجلًا في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزي المصري مسجلًا نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال بداية تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي، وجاء سعره ببعض البنوك المصرية على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي بداية تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.