موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يخوض مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعيبه مباراة ينتظرها عشاق المارد الأحمر الليلة أمام نظيره الجونة بحثا عن اعتلاء صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على استاد خالد بشارة بالغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

وتذاع مباراة الأهلي و الجونة مساء اليوم، بالجولة الرابعة المؤجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نظيره بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك الجونة رصيد 8 نقاط فى المركز العاشر محصلة 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقائين وخسر مباراة واحدة.