يسرا اللوزي.. لا توقفوا الحديث عن غزة

تواصل الفنانة يسرا اللوزي، دعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها، والتعبير عن غضبها واستياءها لما يحدث للفلسطينيين بقطاع غزة.

ونشرت على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تطالب بها جمهورها عدم إعتياد المشهد، وعدم التوقف عن دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، وهذا الموقف ليس الأول، فهي تدعم القضية وتستمر في دعمها منذ بداية الأحداث أكتوبر الماضي.

وتفاعل جمهور يسرا على ما تنشره من صور وكلام، بالدعاء والكثير من التعليقات، والتي تحمل نفس الدعم والمطالبة بعدم السكوت وعدم اعتياد المشهد.

وكانت يسرا اللوزي قد أشارت مؤخرًا إلى أنها تعرضت للإكتئاب بعد وفاة والدها، وذلك عبر برنامج واحد من الناس، ووجهت رسالة له: قائلة "يارب يكون فخور بي"، مؤكدة أنها كانت تحرص على عرض أدوارها على والدها قبل الموافقة وكذلك زوجها.



