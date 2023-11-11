بعد رحيله بالسرطان .. سطور من حياة شريف شاكر

رحل عن عالمنا الفنان الشاب شريف شاكر، منذ ساعات بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن الملحن بلال سرور وفاة شاكر وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا شريف ويجازيك خير عن صبرك وعلى مرضك"، ومن هنا تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية" سطور من حياة الفنان شريف شاكر.

شريف شاكر

أعلن الفنان شريف شاكر إصابته بسرطان الدم عام 2018،إذ اكتشف شريف المرض بالصدفة، حيث عانى من الآم في البطن، وبزيارة الطبيب كشفت التحاليل أنه مصاب بسرطان الدم، فقد شريف 30 كيلو من وزنه بسبب مرضه.

شريف شاكر

عاش شريف شاكر طفولته بالمملكة العربية السعودية، قبل أن يعود لمصر وهو في عمر 16 عاما، حصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

ألف كتابا عن فترة مرضه وحمل عنوان "هرجع أقوى"، وجر طرحه بمعرض الكتاب العام الماضي.

شريف شاكر

أحب شريف الغناء منذ صغره، وتتلمذ في دار الأوبرا المصرية على يد كل من المايسترو محمد عبد الستار، والمايسترو سليم سحاب.

شريف شاكر

ومن أبرز أغانيه التي قام بطرحها "عمري ابتدا، نقطة سواد"، وتعد آخر أغانيه "سيرتك جميلة" والتي قام بطرحها في فبراير 2022 وحققت ربع مليون مشاهدة على يوتيوب.

شريف شاكر عانى فترة كبيرة من مرض السرطان، وظل يوثق رحلته مع المرض وكان آخر البوستات التي كتبها على فيسبوك الخاص به "طول ما شمس الدنيا طالعة .. بنورها جايبة أمل كبير 30 يوما عناية مركزة اللهم اشفني واشف كل مريض يتألم ونصر يارب أهل فلسطين".