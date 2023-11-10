حماس تُصدر بيانًا عاجلاً بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة البراق

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانًا عاجلاً للرد على مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق؛ إذ أكدت أن ما حدث "يعد وصمة عار على جبين الإنسانية"، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر البيان: أن قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيدًا في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم؛ لَتشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

واختتمت الحركة بيانها قائلة: "إن من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية؛ ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرون في هذه الارض والمتمسكون بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله".

وارتكب "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مجزرة جديدة بعد قصفه لمدرسة "البراق" في غزة بالصواريخ والمدفعية، وتم انتشال 50 شهيدًا من داخل المدرسة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور "أشرف القدرة"، قد ذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدًا.

وأوضح القدرة في بيان له، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدًا و 27490 مواطنًا بجراح مختلفة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية ولازال يستهدف محيط المستشفى حتى اللحظة.

فلسطين تُعلن انقطاع الكهرباء كُليًا عن المستشفى الإندونيسي في غزة

انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى "الإندونيسي" شمالي قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل للتليفزيون الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة.