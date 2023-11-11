السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام

وولفرهامبتون وتوتنهام
وولفرهامبتون وتوتنهام

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية ومثيرة، والتي تجمع وولفرهامبتون بنظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وتلقى توتنهام خسارة مفاجئة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

موعد مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام

تنطلق مواجهة وولفرهامبتون بنظيره توتنهام في الثانية والنصف من مساء اليوم، والتي تشهدها ملعب استاد مولينيو.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتوت وتوتنهام

تُنقل مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.
ويحتل توتنهام وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر ب 11 نقطة.

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