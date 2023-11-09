روائع بليغ حمدي|أصالة تشدو للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ

واصلت الفنانة أصالة فقرتها الغنائية في ليلة روائع بليغ حمدي بأنغام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض2023.

قدمت أصالة أغنية “زي الهوى” طُرحت في 1970، من كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، ويقول مطلعها "زى الهوا يا حبيبى زى الهوا

و آه من الهوا يا حبيبى آه من الهوا

و خدتنى من ايدى يا حبيبى و مشينا

تحت القمر غنينا و سهرنا و حكينا

و ف عز الكلام سكت الكلام

و اتارينى ماسك الهوا بإيديا ماسك الهوا

و آه من الهوا يا حبيبى آه من الهوا

و خدتنى و مشينا والفرح يضمنا

و نسينا يا حبيبى مين انت و مين انا

حسيت ان هوانا حيعيش مليون سنة

يتضمن الحفل نجوم الغناء من مصر وسوريا والعراق، وهم: “أنغام، أصالة، صابر الرباعي، نانسي عجرم، ماجد المهندس”، على مسرح أبوبكر سالم، بقيادة المايسترو وليد فايد

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة التي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي توجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.