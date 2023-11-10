شذي حسون تدعم "أطفال غزة "بطريقتها الخاصة

أعلنت النجمة العراقية شذي حسون، على هامش زيارتها إلى مركز راشد لأصحاب الهمم في الأمارات، عن رغبتها بإقامة حدث إنساني ضخم في العراق لدعم أطفال غزة بشكل خاص وأطفال الوطن العربي بشكل عام.

إذ نشرت المطربة شذي حسون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو قصيرًا وثقت خلاله الزيارة، وكيفية تمضيتها الوقت برفقة أطفال من أصحاب الهمم، إذ ظهرت وهي تغني إلى جانبهم، وتتفاعل مع عدد من النشاطات.

وعلقت شذى على الفيديو: "زيارتي الاعتيادية إلى مركز راشد لأصحاب الهمم في الإمارات"، واصفة إياه بيتها الثاني.

شذي حسون

وأضافت: "زرت أصدقائي الأطفال، وغنّينا وضحكنا واستمتعنا، وحاولت رسم الابتسامة على وجوههم، لأن هذا دورنا كفنانين".

واستذكرت خلال الزيارة أطفال غزة والضحايا، وجرى رفع الصلوات على نية أن ييسر الله أمورهم، ويفرجها عليهم، ويساعدهم للخروج من الوضع المأساوي الذي يمرون به.

وختمت الفنانة "شذى" كلمتها بتوجيه الشكر للقائمين على المركز، قائلة: "شكرًا الرائعة مريم عثمان على جهودك الكبيرة في دعم أصحاب الهمم، ونحن دائمًا معك ومع أي مبادرة إنسانية تفرح قلوب أطفالنا، وقريبًا ترقبوا في عراقنا أكبر حدث إنساني لدعم أطفال العراق، وغزة، و الوطن العربي"

شذى حسون

ويذكر أن طرحت النجمة العراقية شذى حسون أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان "حلم عمري" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

عادت شذى حسون بأغنية "حلم عمري" للهجة المصرية بعد غياب سنوات، مقدمة عملا غنائيا من اللون الرومنسي السريع، وجاءت الأغنية بقالب موسيقي عصري من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

شذي حسون

أغنية حلم عمري من كلمات حسام سعيد وألحان محمد زعفراني وتوزيع تيام طارق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كانت شذى حسون قد أطلقت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، منذ عدة أسابيع مع الفنان فوديل وحملت توقيع فوديل على صعيد اللحن، إذ قدم مادة لحنية إيقاعية، جديدة من حيث التركيبة اللحنية والأسلوب الغنائي الذي جمع بين سرعة الأداء والإحساس بالمغنى..