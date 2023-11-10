أنغام تصدم الجماهير بسعر فستانها في حفل "روائع بليغ حمدي" والحضور"خطفتي القلوب"

صعدت الفنانة أنغام على خشبة مسرح أبوبكر سالم في "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض"، التي تُقام تحت شعار Big Time، لإحياء فقرتها بحفل "روائع بليغ حمدي" وكعادتها تألقت المطربة المصرية، إذْ بدأت الحفل بأغنية "الحب اللي كان" لميادة الحناوي، وسط تأثر عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير وتصفيق حار.

أنغام

سعر صادم لفستان أنغام في حفل "روائع بليغ حمدي":

خطفت الفنانة المصرية أنغام الأنظار منذ اللحظة الأولى التي اعتلت فيها على المسرح، وارتدت فستانًا أسود اللون من الستان، ومطرزًا على تول بأشكال ورود ملونة، من تصميم MARCHESA، وبلغ سعر الفستان 8 آلاف دولار، أي ما يقارب 250 ألف جنيه، وقامت بتعديلات بسيطة على الفستان ليتناسب معها، إذْ وضعت بطانة أسفل الجزء التول الشفاف في الأعلى، وأغلقت الفتحة الجانبية الطويلة من الفستان.

أنغام

أنغام

من الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام تسريحة شعر منسدلية بحرية إلى الخلف، مع مكياج ترابي اللون ورموش كثيفة وأحمر شفاه باللون النود، ويعد هذا الظهور الأول لأنغام بعد مساندتها لأهالى عزة وتأجيل حفلها في دبي، والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 من شهر أكتوبر، وخلافها مع أفيخاي أدرعي الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنغام

أنغام

أنغام تتصدر تريند موقع "إكس"

تصدر اسم أنغام موقع "إكس" تويتر سابقًا، بعد إحيائها فقرة غنائية في حفل "روائع بليغ حمدي"، وأشاد الجمهور بأدائها الملحوظ، حيث قدمت ٣ أغاني للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوي، "آه لو قابلتك من زمان" لوردة و"أنساك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

سرعان ما علق الجمهور على صوتها المميز وجاءت التعليقات كالآتي: "أنغام مطربة من طراز خاص جدًّا، تبدع حتى عندما تغني لغيرها، تأخذ الأغنية لمنطقتها وتبخر بها بصوتها وإحساسها العالي، وتشعرك أنها أغنيتها لأنها باختصار تغني من رأسها حتى قدمها"، "أنغام أبدعت الليلة"، " دخلت كأنها أميرة تمشي بكل رقة وأخذت قلووووبنا معاها".

حفل روائع بليغ حمدي بالسعودية:

ضم حفل "روائع بليغ حمدي" 6 مطربين وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق التي استبدلت بالمطرب السعودى طلال سلامة)، وأقيم الحفل مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد.