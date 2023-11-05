الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الموعد الجديد لحفل أنغام في الإمارات بعد تأجيله

أنغام
أنغام

تعرض حفل الفنانة أنغام في وقتٍ سابق في الإمارات للتأجيل خلال أكتوبر الماضي، تضامنًا مع الأحداث العصيبة في فلطسين، وفي مطلع نوفمبر الجاري تم تحديد الموعد الجديد للحفل.

الموعد الجديد لحفل أنغام في أوبرا دبي بعد التأجيل 

ومن المقرر أن يقام الحفل في  الـ 10 من نوفمبر الجاري على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

أنغام

 

وفي سياقٍ متصل، تشارك أنغام في حفل روائع بليغ حمدي الذي يقام في السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض 2023 بمشاركة نخبة غنائية عربية، منهم"ماجد المهندس، نانسي عجرم، طلال سلامة، أصالة".

متابعة أنغام للأحداث الفلسطينية الراهنة

كانت قد عبرت أنغام عن غضبها الشديد جراء مايحدث في قطاع غزة والحرب الضارية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ودعت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التضامن مع فلسطين وإغاثة أهلها بالتبرع عبر العديد من المنظمات الخيرية المعنية بالإغاثة.

 

أصدرت أنغام حديثًا أغنية “سيبك انت” التي اجتازت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة، وتقول كلماتها “انا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتــــــــــش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. و ف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. و الشمس بتشرق و بتغرب و الدنيا بتمشي و تتغير و أنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى و صاحبي و هو الحاجة الباقيالي سيبك انت”.

 

 

 


 

 

 

 

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